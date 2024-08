W czwartek PKW podejmie decyzję ws. PiS. "To już za długo trwa"

W czwartek 29 czerwca Państwowa Komisja Wyborcza ma podjąć decyzję ws. sprawozdania PiS. Decyzja miała zapaść pod koniec lipca, jednak PKW ją odroczyło. W programie "Tłit" WP europoseł KO Dariusz Joński mówił, że ma nadzieję, że tym razem nie będzie odroczenia. - I tak to już za długo trwa. Ten serial powinien być zakończony i werdykt powinien być wydany - stwierdził gość programu. Joński przypomniał, że "wiele ministerstw oraz posłów przekazywało dowody na to, że kampania PiS-u była finansowana z publicznych pieniędzy niezgodnie z prawem".- Członkowie PKW mieli wystarczająco dużo czasu, żeby się z tym wszystkim zapoznać i podjąć decyzję - mówił polityk KO. Joński we wtorek podczas Campusu Polska ujawnił, że NASK była zaangażowana w kampanię PiS-u na kwotę ponad 530 tys. złotych. - To tylko w tym przypadku jest przekroczona kwota 130 tys. złotych - powiedział Joński.

