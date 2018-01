W Chinach robotnicy przypadkowo odkryli 30 jaj dinozaurów. Znalezisko liczy 130 mln lat

Jednego z najciekawszych odkryć historycznych ostatnich lat dokonali przypadkowo robotnicy kopiący fundamenty pod szkołę w chińskim miasteczku Guangzhou, w prowincji Jiangxi. 30 skamieniałych jaj dinozaurów przetrwało nawet detonację ładunku wybuchowego, który pracownicy podłożyli, by rozbić duży głaz. - To prawdziwy skarb - komentują paleontolodzy.

Guangzhou jest nazywane "rodzinnym miastem dinozaurów". Wygląda na to, że to określenie jest jak najbardziej trafne. Jak podaje portal nature.com, dokonano tam kolejnego przełomowego odkrycia. I to zupełnie przypadkowo.