W Boże Ciało dorożki nie będą jeździły do Morskiego Oka. To nie koniec zmian w Tatrach

Zmiany dla turystów, którzy na długi weekend wybierają się w Tatry. Fani gór musza liczyć się z utrudnieniami w Boże Ciało. Kilka szlaków jest zamkniętych, podobnie jak Jaskinia Mroźna i herbaciarnia w Dolinie Strążyskiej. Nie działa również kolejka "Rakoń".

Tatrzański Park Narodowy wydał komunikat dla osób wybierających się w Boże Ciało w Tatry. Władze parku poinformowały, że 31 maja na trasie do Morskiego Oka nie będą jeździły wozy konne. Tak samo w Dolinie Chochołowskiej i Kościeliskiej. Nie będzie też kursowała kolejka "Rakoń". Do odwołania zamknięta jest herbaciarnia w Dolinie Strążyskiej.

W Tatrach nie można pójść szlakiem między Świnicą a Zawratem. Nie jest dostępny z powodu obrywu skalnego oraz zniszczenia dużego fragmentu szlaku. Z kolei Jaskinia Mroźna jest zamknięta do odwołania z powodu zagrożenia spadającymi kamieniami. Ponadto, od 1 marca do 30 listopada wszystkie szlaki są zamknięte od zmierzchu do świtu.