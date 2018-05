Tatry. Zamknięto szlak ze Świnicy na Zawrat

Tatrzański Park Narodowy zamknął do odwołania szlak turystyczny między Świnicą a Zawratem. Wszystko przez obryw skalny w rejonie Niebieskiej Turni i zniszczenia dużego fragmentu szlaku.



"Obryw jest nadal aktywny. Prosimy nie planować wycieczek tym szlakiem" - czytamy na stronie TPN. We wtorek na miejsce wybierają się pracownicy, by ocenić straty - informuje "Gazeta Krakowska".

Niebezpiecznie w Tatrach

Do akcji ruszył helikopter TOPR. Gdy ratownicy dotarli do pierwszego turysty okazało się, że jest ciężko ranny. Reanimowano go przez 40 minut. W stanie krytycznym trafił do szpitala w Zakopanem. Niestety, zmarł.