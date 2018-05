Tragiczny wypadek na Rysach. Helikopter TOPR w akcji

Wypadek na szlaku pod Rysami. Dwie osoby poślizgnęły się na śniegu i spadły. Do akcji ruszył helikopter TOPR. Jeden z turystów, mimo 40-minutowej reanimacji, zmarł.

Informacja o wypadku pod Rysami dotarła do ratowników TOPR tuż przed godziną 11. Na miejsce został wysłany helikopter z ratownikami - poinformował portal gazetakrakowska.pl Krzysztof Długopolski, ratownik dyżurny TOPR.

Gdy ratownicy dotarli do pierwszego turysty okazało się, że jest ciężko ranny. Reanimowano go przez 40 minut. W stanie krytycznym trafił do szpitala w Zakopanem. Niestety, zmarł.