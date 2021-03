Viktor Orban opuszcza EPL. Witold Waszczykowski o możliwych krokach Węgra

" Informuję, że europosłowie Fideszu rezygnują z członkostwa w grupie Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim " - napisał w środę premier Węgier Viktor Orban w liście do szefa grupy EPL Manfreda Webera. Ruch był podyktowany zmianą regulaminu w EPL, który dopuszczał usunięcie partii w głosowaniu.

- Uważam, że powinniśmy przyjąć Viktora Orbana do frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów - ocenił w rozmowie z portalem onet.pl Witold Waszczykowski. Według byłego szefa polskiej dyplomacji ruch Fideszu jest "zasadny", ponieważ największa partia w PE przestała być "chrześcijańską demokracją, a stała się partią lewicowo-liberalną".

- Jeśli Orban podziela poglądy EKR, miejsce dla niego by się znalazło. Czy premier Węgier też by tego chciał? Tego nie wiem. Nie słyszałem nic na temat rozmów - dodał europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

Kilka dni później inny europoseł partii Viktora Orbana porównał szefa Europejskiej Partii Ludowej do Gestapo. "Kiedy Mafred Weber mówi, że nie mamy się czego obawiać, jeśli niczego nie ukrywamy, przypomina mi, że Gestapo i węgierska tajna policja AVH miały ten sam slogan. Historia pokazała jednak, że nawet ci, którzy nie mieli nic do ukrycia, mieli wszelkie powody, by się bać" - powiedział Tamas Deutsch.