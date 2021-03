Viktor Orban grozi wystąpieniem z Europejskiej Partii Ludowej. Napisał list

Viktor Orban wysłał do lidera EPL list. Premier Węgier przekazał w nim, że Fidesz będzie wolał odejść z frakcji niż przyjąć ustalenia dotyczące procedury zawieszania poszczególnych członków partii. Dotychczas kara przypadała dla podejrzanego europosła. Nowe ustalenia mają to zmienić - odpowiedzialność ma ponieść cała partia. Przypomnijmy, że przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej jest Donald Tusk.

"Niniejszym informuję pana przewodniczącego frakcji, że jeśli kierownictwo i szefowie delegacji narodowych poddadzą pod głosowanie i przyjmą postanowienia przyjęte na spotkaniu 26 lutego, to Fidesz opuści frakcję" – przekazał w liście premier.

Według lidera Fideszu zaproponowano "zmianę wewnętrznych przepisów w rekordowym tempie i z takim zamiarem, by ułatwić wykluczenie naszych przedstawicieli, albo jeśli te dążenia nie uzyskają poparcia niezbędnej większości – stworzyć sklecone naprędce i wątpliwe prawnie warunki wykluczenia z frakcji naszych pochodzących z wyborów przedstawicieli w Parlamencie Europejskim".

Viktor Orban postawił ultimatum

Jak przekazał portal Politico, kilku europosłów powiedziało, że jeśli do tego dojdzie, zawieszona zostanie cała frakcja Fideszu.

Zagraniczny serwis wskazał także, że zmiany w regulaminie zainicjowano po tym, jak w grudniu 2020 roku zawieszono szefa grupy Fideszu w EPL - Tamasa Deutscha. Porównał on wypowiedź Webera do haseł gestapo i węgierskiej tajnej policji komunistycznej.

Viktor Orban napisał list. Komentarze polityków

Orban w liście do Webera przekazał także, że jako prezes węgierskiej partii nie może zgodzić się na ograniczenie praw przedstawicieli Fideszu, które są niezbędne do wykonywania ich obowiązków. Polityk dodał, że "byłoby to głęboko niedemokratyczne", gdyż tych przedstawicieli wybrano głosami 1,8 mln Węgrów.