Szczepionka na COVID. Viktor Orban zapowiada przyspieszenie programu szcezpień

Szef węgierskiego rządu twierdzi, że dzięki szczepionce zakupionej od Chin, na początku czerwca liczba osób zaszczepionych może wynieść 6,8 mln (na 9,73 mln mieszkańców). Podkreślił, że gdyby tak się stało, to wynik ten byłby o 3,5 mln lepszy niż w innych państwach Europy o porównywalnej do Węgier liczbie mieszkańców.

- Jeśli zaczniemy szczepić również chińskim preparatem, co nie za długo nastąpi, to wszystkie osoby, które do tej pory się zarejestrowały na szczepienie, zdołamy zaszczepić do Wielkanocy. Jest ich 2,45 mln - powiedział Victor Orban w Radiu Kossuth.