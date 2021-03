Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia [1 marca]

108 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. Zmarły 24 osoby chore na COVID-19. Jak uściślił resort, "z powodu COVID-19 zmarło 6 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 18 osób".

Powrót do szkoły. Bartosz Arłukowicz kreśli czarny scenariusz

Do dyspozycji najciężej chorych jest 2 589 respiratorów. Korzysta z nich obecnie 1 509 pacjentów. Kwarantanną objętych jest 171 656 osób. Od początku epidemii wyzdrowiało 1 430 861 osób.

Jak ujawnia RMF FM kolejne województwa mogą zostać objęte podobnymi obostrzeniami jak Warmia i Mazury. Wraz ze wzrostem zakażeń nowe reguły sanitarne mogą zostać wprowadzone w województwie pomorskim oraz lubelskim. Jeśli tendencja wzrostowa się utrzyma, to na tych terenach zostaną zamknięte szkoły, galerie handlowe, hotele, obiekty sportowe czy kina.

Według ministra zdrowia wysoki wskaźnik zakażeń będzie z nami obecny jeszcze przez pewien czas, jednak w nadchodzących miesiącach "będziemy w lepszej sytuacji". - Kolejni producenci będą dostarczali szczepionki, choć nie mamy jednoznacznej informacji, co do wielkości dostaw w drugim kwartale. Zakontraktowaliśmy 17 mln szczepionek J&J, Europejska Agencja Lekowa zajmie się dopuszczeniem tego specyfiku w połowie marca - mówił w Radiu PLUS Adam Niedzielski.