Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski ujawnił liczbę nowych przypadków

Minister zdrowia w rozmowie z Radiem PLUS przekazał najnowsze dane z pandemii koronawirusa. - Przed chwilą otrzymałem raport zakażeń, dziś to blisko 4800 nowych przypadków koronawirusa, to blisko 900 przypadków więcej niż w zeszły poniedziałek - mówił Adam Niedzielski. Urzędnik zwrócił uwagę, że dynamika wzrostu wynosi obecnie ok. 25 proc.