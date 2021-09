Wiceszowa KE Vera Jourova o stanie wyjątkowym w Polsce. Anna Zalewska odpowiada

Rada Ministrów skierowała do prezydenta wniosek o wprowadzenie stanu wyjątkowego na części województw podlaskiego i lubelskiego. To reakcja na sytuację na granicy z Białorusią. - Stanu wyjątkowego nie wprowadzono nawet podczas pandemii, więc rozumiem, że to pokazuje powagę kryzysu migracyjnego - powiedziała Wirtualnej Polsce wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova. O komentarz do jej słów proszona była w programie "Tłit" europosłanka PiS Anna Zalewska. - Dlatego, że nie było konieczności - wskazała. - Ostatnie dni to wyraźne wsparcie Komisji Europejskiej, która - mamy nadzieję - wyciągnęła wnioski z tego, co działo się w 2015 roku, co dzieje się cały czas - mówiła Zalewska. - Unia Europejska nie może pozwolić sobie na to, by otworzyć jakikolwiek nowy nielegalny szlak, gdzie będą przemycani nielegalni imigranci. Musimy pamiętać, że mówimy o całym zorganizowanym biznesie. Przecież ci ludzie wydają ogromne pieniądze - podsumowała.