"Użyto miękkich środków". Ekspert komentuje nagrania z protestów

Andrzej Mroczek, były policjant i ekspert ds. przestępczości z Collegium Civitas, komentował w programie "Newsroom WP" zachowanie funkcjonariuszy podczas protestu rolników, odnosząc się do budzących kontrowersje nagrań. Zwracał uwagę, że nie mamy pełnego kontekstu, by w pełni obiektywnie je ocenić - nie wiemy, czy osoby, wobec których policja zastosowała przymus bezpośredni, nie były prowokatorami lub zachowywały się agresywnie wcześniej. Ekspert nie widzi też przyczyn, dla których szef MSW Marcin Kierwiński powinien podać się do dymisji. - Ja bym tego tak nie demonizował. (...) Nie widzę żadnego przekroczenia (nadużycia siły przez policję - red.). Policja użyła środków przymusu adekwatnych do sytuacji, czyli miękkich. (...) Nie użyto środków twardych, jak wozy z armatkami wodnymi - podsumował Mroczek.

Rozwiń