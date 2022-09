Uwiódł 131 dzieci. Kara: 20 miesięcy więzienia

Zaczepiał chłopców z całego świata

Swoją pedofilską działalność brytyjski nauczyciel uprawiał, gdy pracował w szkole w Iraku. Śledczy wykryli co najmniej 131 ofiar, z którymi Clayton kontaktował się wirtualnie, pochodzących między innymi z takich krajów, jak Filipiny, Sri Lanka, Singapur, Tajlandia, Indonezja, Irak, Maroko czy Turcja. Wyłowione z sieci małoletnie ofiary skazany prosił o zdjęcia i próbował je wykorzystać seksualnie. Koszmar w sieci zakończył się w momencie, gdy poprosił 13-letniego chłopca z Kambodży o fotografie przedstawiające jego nagi tors. Co więcej, zapłacił za podróż tego dziecka do Malezji, by tam mogli się spotkać.