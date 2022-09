Koszmar dzieci w Melbourne. Nauczyciel muzyki przyznał się do wykorzystywania seksualnego

Mężczyźni przyznali się do winy przed sądem

Wśród kilkudziesięciu postawionych zarzutów znalazły się między innymi: napaść seksualna, wykonywanie aktów seksualnych na oczach nieletnich czy posiadanie materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Główną winą, do której przyznał się Heels, było natomiast angażowanie się w zachowania seksualne z nieletnim poniżej 16 roku życia na przedmieściach Pakenham. Miały one mieć miejsce od stycznia do maja ubiegłego roku. Dodatkowo Cullinan-Smayle przyznał się do korzystania z usługi przewozowej w celu zachęcenia dziecka poniżej 16 roku życia do podjęcia z nim aktywności seksualnej. Sytuacja ta miała mieć miejsce w Berwick w 2017 roku.