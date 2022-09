Kolejna skandaliczna interwencja. Policjant uderzył mężczyznę w twarz

Prokuratura w Nowym Dworze Mazowieckim wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Sprawę na początku września opisało radio RMF FM. Dziennikarze Wirtualnej Polski dotarli z kolei do mężczyzny, którego ona dotyczyła. - Podeszła do nas dwójka policjantów w cywilu. Na początku się przestraszyłem, bo bardzo agresywnie się zachowywali. Zaczęli świecić nam latarkami po twarzy. Kiedy policjant złapał mnie za koszulkę, jedyne, co miałem w głowie, to to, żeby uciekać. Przebiegłem kilkanaście metrów. Policjant podciął mnie i usiadł na mnie. Zawołał drugiego, bo nie miał przy sobie kajdanek - opowiadał 18-latek