Skandaliczna interwencja policji. Funkcjonariusz miał kopać zatrzymanego

Mężczyzna zaczął się awanturować, kiedy policjanci chcieli go wylegitymować. Miał zacząć szarpać się z funkcjonariuszami i uciekać. Patrol dogonił go na terenie jednej ze szkół. Tam kamery monitoringu zarejestrowały, jak policjant brutalnie kopie zatrzymanego. Po tej interwencji poszkodowany z obrażeniami trafił do izby zatrzymań - informuje RMF FM. Poszkodowany został także jeden z policjantów - podczas szarpaniny miał uszkodzić sobie rękę.