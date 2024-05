"Uważajcie, beczka w powietrzu". Eksplozje w Siemianowicach

Potężny pożar w Siemianowicach Śląskich

Płoną składowane w beczkach i innych pojemnikach substancje. Według lokalnych władz to m.in. rozpuszczalniki i plastik. Strażacy, magistrat, a także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaapelowało do mieszkańców, aby nie zbliżali się do miejsca pożaru, zostali w domu i zamknęli okna.