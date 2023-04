Uwaga o poranku. Nie dajcie się zwieść pogodzie

Pogoda. W piątek wybuch wiosny

W piątek przed południem temperatura będzie rosła z godziny na godzinę. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach w zacienionych miejscach zobaczymy ok. 13 st. C na południowym wschodzie i południu oraz ok. 18 st. w centrum i na południowym zachodzie. Lokalnie może być to 20 st. C, a w słońcu dużo więcej.