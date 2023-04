Lirydy 2023. Noc spadających gwiazd już wkrótce

Lirydy. Kiedy będzie noc spadających gwiazd?

Aktywność Lirydów wyróżnia się stałością. Rój meteorów każdego roku pojawia się na niebie około 16 kwietnia i pozostaje aktywny do 25 kwietnia. W 2023 roku jego maksimum nastąpi natomiast w nocy 22 kwietnia. W tym czasie ZHR, czyli liczba meteorów, jaką może zaobserwować obserwator w czasie godziny, może osiągnąć nawet 20, co oznacza, że średnio co trzy minuty niebo przetnie "spadająca gwiazda".