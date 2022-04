Przed nami deszcz spadających gwiazd z roju Lirydów

Lirydy to rój meteorów związany z kometą Thatchera. Największa aktywność roju przypada co roku w okresie od 16 do 25 kwietnia, jednak absolutne maksimum ma miejsce w okolicach 22 kwietnia. Tego dnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi, co oznacza, że oba wydarzenia zbiegną się ze sobą idealnie w czasie, gdyż maksymalna faza roju przypadnie na noc z 21 na 22 kwietnia.