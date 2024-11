Uwaga na gęste mgły. IMGW wydał ostrzeżenia

We wtorek w zdecydowanej części Polski nadal występować będzie spore zachmurzenie. Rozpogodzenie możliwe jedynie w pobliżu Karpat. Temperatura wyniesie od 1 st. C na wschodzie kraju do 5 st. C w rejonach podgórskich Karpat. Tam lokalnie słupki w termometrach mogą wskazać nawet do 8 st. C. Możliwe są też mżawki i słabe opady deszczu. Wiatr słaby, głównie z kierunków północnych.