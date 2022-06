Uwaga! IMiGW wydało ostrzeżenia. Najwyższy stopień

- Musimy przeczekać sytuację frontu opadowo-burzowego, który zalega nad Polską i dzieli nasz kraj na dwie części: zachodnią i wschodnią. Linia frontu przebiega przez centrum. W związku z jego obecnością wydane są na dziś ostrzeżenia meteorologiczne o burzach z gradem, ale przede wszystkim o intensywnym deszczu - przekazał w programie "Newsroom" WP synoptyk IMGW-PIB Mateusz Barczyk. - Najwyższy, drugi, stopień zagrożenia obejmuje województwa od śląskiego i małopolskiego aż po warmińsko-mazurskie i część pomorskiego. Mamy też ostrzeżenia pierwszego stopnia. W wyższym stopniu opady wyniosą do 50 litrów na metr kwadratowy, w niższym do 35 litrów - podkreślił. - Burze, intensywny deszcz, możliwość lokalnych podtopień, możemy mieć do czynienia z gwałtownymi porywami wiatru - 75 km na godzinę. To już może poczynić pewne szkody - przestrzegł synoptyk.

Rozwiń