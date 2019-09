Utrudnienia na autostradzie A4 Katowice - Kraków. W nocy będzie czasowo zamykana

W nocy z poniedziałku na wtorek autostrada A4 będzie czasowo zamykana na około 15 minut. Chodzi o trasę w stronę Krakowa i na odcinku tuż przed Balicami. Z utrudnieniami muszą się liczyć szczególnie podróżni, którzy jadą na lotnisko w Balicach.

- Dołożymy wszelkich starań, aby prace przebiegły sprawnie, mimo to, w miarę możliwości, najlepiej zaplanować podróż w godzinach pełnej przejezdności, zwłaszcza jeśli udajemy się na lotnisko w Balicach. Apelujemy do kierowców o zwracanie szczególnej uwagi na zmienione oznakowanie przed miejscem wykonywania robót - powiedziała dziennikowi "Polska The Times" Marta Dobrzańska z Biura Prasowego SAM S.A.