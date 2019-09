Antysemicki napis na murze cmentarza żydowskiego w Tarnowie. Konfederacja: To prowokacja

Na murze żydowskiego cmentarza w Tarnowie pojawił się napis: "Konfederacja przeciwko Żydom #447". Policja szuka wandali, którzy zniszczyli świeżo wyremontowany mur. Politycy Konfederacji stanowczo odcinają się od antysemickiego napisu.

- Szukamy sprawców tego zdarzenia. Wandal odpowie za publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych i religijnych - powiedział krakowskiej "Gazecie Wyborczej" Paweł Klimek, rzecznik policji w Tarnowie. Sprawcy grożą za to dwa lata więzienia.

Adam Bartosz, prezes Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej, zapowiedział, że złoży pozew do sądu przeciwko Konfederacji. Chce to zrobić w trybie wyborczym, bo uważa napis za agitację. W Tarnowie Konfederacja wystawiła 17 kandydatów do Sejmu. Temat ustawy 447 pojawił się właśnie w kampanii wyborczej tej partii. Ustawa 447, zwana też Just, została podpisana w ubiegłym roku przez Donalda Trumpa. Zobowiązuje ona rząd USA do wspierania starań ofiar Holokaustu o wypłatę odszkodowań przez państwa, na terenie których przejęto mienie żydowskie, które nie zostało dotąd zwrócone.