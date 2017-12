Utknęli na lotnisku. Mieszkają tam od ponad 2 miesięcy

8 osobowa rodzina pochodząca z Zimbabwe została „zawieszona” pomiędzy Tajlandią a innymi krajami świata. Do Bangkoku przylecieli w maju jako turyści. W październiku ostatecznie nie dostali się na pokład samolotu lecącego do Barcelony.

Od ponad dwóch miesięcy terminal stanowi dla rodziny coś na wzór drugiego domu - podaje Radio Zet.

Turyści z Zimbabwe nie dostali się na pokład samolotu lecącego do Barcelony ze względu na brak wizy uprawniającej ich do przekroczenia granicy Hiszpanii. Jednocześnie nie mogli opuścić portu lotniczego, ponieważ ich wizy turystyczne, uprawniające do pobytu w Tajlandii, straciły ważność pięć miesięcy wcześniej.