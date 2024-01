Utknął na przejeździe kolejowym. Wjechał tuż przed pociągiem

Niebezpieczne zdarzenie drogowe uchwycone przez monitoring na przejeździe kolejowym na terenie Świebodzina (woj. lubuskie). Policja ku przestrodze udostępniła nagranie z monitoringu. Na policyjnym materiale widać, że kierujący audi wjeżdża na przejazd kolejowy, mimo czerwonej sygnalizacji świetlnej i opuszczających się rogatek. Osobówka przez kilka chwil stoi w miejscu, następnie rusza i zatrzymuje się po drugiej stronie torów. System ostrzegawczy zdał egzamin, a maszynista w porę wyhamował cały skład, by w bezpieczny sposób przejechać między rogatkami. Za ten manewr kierowca audi otrzymał mandat w wysokości 2,5 tys. złotych, a także otrzymał 15 punktów karnych. "Pomimo czerwonych sygnałów i opadającego szlabanu wjechał na przejazd. Szczęśliwie nie doszło do tragedii. Maszynista wyhamował pociąg, a sam kierujący zjechał na tyle, że nie doszło do kolizji pojazdów. W tym zdarzeniu kierujący otrzymał 2,5 tys. złotych mandatu i 15 punktów. Mogło jednakże dojść do tragedii. W przypadku kiedy znajdzie się pojazd na przejeździe, należy wyłamać szlaban i zjechać z torowiska. Przede wszystkim jednak należy zwracać uwagę na sygnalizację i oznakowanie, ponieważ ta sytuacja mogła zakończyć się tragicznie" - przekazała policja w oświadczeniu.