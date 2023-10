Utknął między rogatkami. Kierowca szkolnego autobusu nagrany

Niebezpieczny manewr kierowcy szkolnego autobusu uchwycony na kamerach monitoringu. Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w Patrzykowie. Policja z Konina udostępniła cały materiał ku przestrodze. Widać na nim, że kierujący białym busem myślał, że zdąży przed opuszczeniem rogatek, jednak te zaczęły się zamykać, gdy pojazd był już na torach. Nie chcąc doprowadzić do tragedii, kierowca wykonał manewr cofania, ale i tak słono zapłacił za swoją bezmyślność. "60-letni kierowca autobusu naruszając zasady bezpieczeństwa zignorował sygnał czerwony i wjechał na przejazd w trakcie zamykania rogatek. Swoim zachowaniem spowodował znaczne utrudnienia w ruchu drogowym. Mężczyzna stracił prawo jazdy i za popełnione wykroczenie odpowie teraz przed sądem" - brzmiał komunikat policji. Funkcjonariusze dodali, że to "nieodpowiedzialny manewr". Na szczęście w autobusie nie było dzieci. Kierowca tłumaczył swój pośpiech chęcią punktualnego odebrania uczniów. Teraz jednak za ten manewr odpowie przed sądem.