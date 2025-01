Uszczelnienie 800+. Wiceministra: "Uczciwe będzie sprawdzenie"

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad projektem ws. zmian w 800 plus dla Ukraińców. - Aktywność zawodowa Ukraińców jest bardzo wysoka. Uważa się, że wyższa nawet niż polskich obywateli. Wpłacają całkiem sporo do budżetu, ale jednak są obywatelami innego państwa. W związku z tym wychodzimy z założenia, że uczciwe będzie sprawdzenie, czy są na terenie Polski, czyli w związku z tym, czy pracują i płacą podatki na terenie Polski - powiedziała w programie "Tłit" WP wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Jednocześnie posłanka przyznała, że zmiany muszą uwzględniać indywidualne sytuacje rodzinne, jak np. niezdolność do pracy z powodu opieki nad małym dzieckiem. Na pytanie o szczegóły gościni Patryka Michalskiego odparła: - Nie ja tworzę prawo. Zajmuję się edukacją.