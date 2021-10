Ustwa o "Obronie Ojczyzny". Gen. Pacek o brakujących elementach

Generał Bogusław Pacek w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski odniósł się do zapowiedzi ustawy o "Obronie Ojczyzny", którą we wtorek zaprezentował Jarosław Kaczyński razem z Mariuszem Błaszczakiem. - Samo zwiększenie liczebne armii nie jest wystarczającym działaniem, aby zbudować zdolności obronne państwa i je rozwijać - wskazał ekspert. - Diabeł tkwi w szczegółach. We wczorajszej (wtorkowej - przyp. red.) zapowiedzi nie było informacji o skutkach finansowych tego całego przedsięwzięcia i na czym ta modernizacja będzie polegała - podkreślił gość WP. - Żeby to rzeczywiście było czymś, co nazywamy zwiększeniem zdolności obronnych państwa, to do tego brakuje wielu elementów - powiedział gen. Pacek. - Samo dobycie 300 tys. żołnierzy nie jest takim wielkim problem. Mamy XXI wiek - dzisiaj liczbami żołnierzy niczego się nie osiągnie - przekazał rozmówca Mateusza Ratajczaka.