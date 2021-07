WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Innowacje

Innowacje Śląsk

Śląsk Kraków

Kraków Wideo

Wideo Najnowsze marek suski + 2 stanisław karczewskitvn24 Maciej Zubel Dzisiaj, 08-07-2021 15:13 Ustawa przeciw TVN. Senator PiS tłumaczy. "Jest to w interesie Polski" - Takie ustawy obowiązują w bardzo wielu krajach UE, więc tutaj nie jest to żaden wyłom, nie jest to nic nadzwyczajnego. Jest to w interesie Polski, w interesie Unii Europejskiej, jest to zupełnie naturalne - tłumaczył gość programu "Newsroom WP" senator PiS Stanisław Karczewski. Agnieszka Kopacz pytała go o projekt ustawy złożony w nocy ze środy na czwartek przez Marka Suskiego. Gdyby te przepisy weszły w życie, to uniemożliwiłyby inwestorom spoza UE posiadanie więcej niż 49 proc. udziałów w działających w Polsce spółkach mediowych. Szybko pojawiły się komentarze, że ustawa jest wymierzona bezpośrednio w TVN, którego większościowymi udziałowcami są Amerykanie. - Absolutnie nie jest to uderzenie w kogokolwiek. Jest to po prostu dbanie o interesy polskie, o interesy Polaków. To jest zupełnie oczywiste, że chcemy, aby kapitał w Polsce był coraz większy, byśmy byli coraz bardziej zasobni - mówił Karczewski. Senator odniósł się też do pojawiającego się zarzutu, że zaproponowane przez PiS przepisy ograniczyłyby pluralizm medialny w Polsce. Zdaniem gościa Agnieszki Kopacz, taki pluralizm w naszym kraju istnieje i nie jest zagrożony. - Są media, które mają różne podejście do spraw politycznych, to jest absolutnie widoczne - dodał. Zaznaczył też, że inicjatywa Marka Suskiego nie jest podyktowana chęcią wszczęcia konfliktu dyplomatycznego ze Stanami Zjednoczonymi. Przekonywał, że niepotrzebne emocje w relacjach Polski z jakimkolwiek krajem nie są na rękę Prawa i Sprawiedliwości. Rozwiń