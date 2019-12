Ustawa PiS dyscyplinująca sędziów. Manuela Gretkowska reaguje

- Sędziowie będą mogli podpisać pisowską lojalkę. Nigdy więcej nie poprą Konstytucji, ani nie postąpią uczciwie - podkreśliła Manuela Gretkowska. Tak pisarka zareagowała na nowy projekt PiS. W mediach społecznościowych nie brakuje też mocnych komentarzy ze strony opozycji i środowiska prawniczego.

Mocny komentarz Manueli Gretkowskiej o projekcie PiS dyscyplinującym sędziów (East News, Fot: wojciech olszanka)

PiS chce dyscyplinować sędziów, umożliwić ma to ustawa

Projekt ustawy trafił do Sejmu

Zmianom proponowanym przez PiS przeciwstawia się opozycja, prawnicy, ale też ludzie kultury

PiS złożyło projekt ustawy dotyczący dyscyplinowania sędziów. - To odpowiedź na działania, które podejmuje część środowiska sędziowskiego, które samo nazwało się nadzwyczajną kastą - mówił rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Kanthak. Media społecznościowe zalała fala krytycznych komentarzy.

Jeden z mocniejszych komentarza jest autorstwa Manueli Gretkowskiej. "Znowu jesteśmy w dziejowej du..e i będziemy palić świeczki. Stan wojenny ogłoszony nocą dla sędziów, sprawiedliwych. Zamiast internowania zsyłka, wyrzucenie z pracy albo karne odebranie pensji. Sędziowie będą mogli podpisać pisowską lojalkę. Nigdy więcej nie poprą Konstytucji, ani nie postąpią uczciwie" - napisała na Twitterze.

Jej zdaniem nowelizacja ustawy o sądach to "prezent dla chorego prezesa". "Ludzie nie będą się z niego śmiać, jak w każdą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Że nikt go nie chciał nawet internować. Pewnie chciał, ale przyszło ułaskawienie od prokuratora Piotrowicza. To by tłumaczyło dlaczego wyłącznie Kaczyński zaświadcza o jego dobroci. Nikt inny, żaden prawdziwy opozycjonista. Prezesa i prokuratora stanu wojennego łączy tajemnica bohaterstwa. Piotrowicz od tamtego czasu dźwiga swój krzyż, co z tego, że zasługi za wysługiwanie się komuchom" - dodała Gretkowska.

Na tym nie poprzestała. "Jak bardzo trzeba nie szanować siebie, dobierając sobie towarzyszy godnych pogardy. Premier kłamca, prezydent łamiący prawo, szef NIK-u gangus. (...) Morawiecki w Brukseli - Zadusimy świat węglem, ale PiS wygra ze światem i apokalipsą. To, że jesteśmy opóźnieni w rozwoju - zrozumiałe. Ale to, że się cofamy to tragedia - zaznaczyła pisarka.

Projekt PiS dyscyplinujący sędziów. W sieci wrze

Nie brakuje też komentarzy przedstawicieli prawa i polityków opozycji. Adwokat Michał Wawrynkiewcz projekt nazwał "dekretem o stanie wojny z sędziami". "Puściły im już wszelkie hamulce. Zamordyzm" - podkreślił na Twitterze. Z kolei profesor Marcin Matczak zwrócił się do polityków opozycji, by zapewnili, że po zmianie władzy represjonowani sędziowie będą traktowani jak bohaterowi, a osoby nadużywające uprawnień dyscyplinarnych będą osądzone. Tomasz Siemoniak zapewnił, że tak będzie.

"Kiedy władza miażdży niezależność sędziów, robi to w jednym celu, aby obywatela uczynić bezbronnym wobec tej władzy, a siebie bezkarnym" - oceniła posłanka Katarzyna Lubnauer. Borys Budka również odniósł się do sprawy. "Skandaliczny projekt ustawy kneblującej sędziów to kolejny krok w kierunku wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. To standardy państw autorytarnych, próba całkowitego podporządkowania sądów PiS" - podkreślił.

Jest również głos Grzegorza Schetyny. "Wprowadzana pod osłoną nocy w rocznicę stanu wojennego ustawa specjalna łamiąca kręgosłupy sędziom to hańba. Każdy sędzia, który założy mundur PiS, będzie potępiony i rozliczony" - napisał na Twitterze.

- Ustawa zwiększa zależność sędziów od władz. Ona nie dyscyplinuje sędziów, ona jest o prześladowaniu. PiS chciałby, aby sędziowie orzekali tak jak wskazuje interes partii. TSUE zadał cios w serce PiS. Prawo i Sprawiedliwość nie może pogodzić się z wyrokiem Trybunału. Premier robi rzecz niedozwoloną, bo mówi sędziom, jak mają orzekać - mówiła w Polsat News Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel bronił projektu Prawa i Sprawiedliwości. W radiowej Jedynce podkreślił, że PiS chce "uniknąć chaosu i próby podkopania zaufania do wymiaru sprawiedliwości". - Nie oszukujmy się - wielu sędziów chciałoby się zajmować polityką - dodał.