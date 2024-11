Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Pełna zgodność w Sejmie

Wśród przyjętych poprawek znalazła się także zmiana przewidująca przeprowadzanie ćwiczeń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej nie rzadziej niż raz w roku, zamiast co cztery lata. Utrzymano również legitymacje dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. Dodatkowo, na wniosek klubu Polska 2050- Trzecia Droga, do kategorii zagrożeń dodano te związane z występowaniem dzikich zwierząt na obszarach zamieszkałych, co ma związek z przypadkami pojawiania się wilków w pobliżu domostw w Bieszczadach.