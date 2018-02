"Ustawa o IPN jest bublem prawnym". Jan Olszewski udziela rad Morawieckiemu i Dudzie

Kryzys polsko-izraelski zatacza coraz szersze kręgi. W końcu głos zabrał uchodzący za mentora prawicy Jan Olszewski. - Prezydent razem z premierem mogą wyprowadzić nas z tej sytuacji. Potrzebują jednak czasu - uważa były premier.

"Może za długo zajmowano się rekonstrukcją rządu i to spowodowało, że ważne sprawy wymknęły się PiS spod kontroli. Projekt nowelizacji ustawy o IPN nie powinien nigdy trafić do Sejmu w takiej postaci. Od strony prawnej ten projekt budził bardzo duże wątpliwości od samego początku" - zauważył Olszewski w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem z "Rzeczpospolitej".

"Prezydent nie może zawetować tej ustawy. Ma tylko jedno wyjście"

Jan Olszewski uważa, że prezydent ma tylko jedno wyjście. "Ta ustawa zawiera poważne błędy. Prezydent nie może zawetować tej ustawy. Ma tylko jedno wyjście. Powinien podpisać ustawę i równocześnie skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego" - wyjaśnił. Były premier nazwał ustawę o IPN "bublem prawnym", bo w praktyce prawa nie da się zastosować. I podaje przykłady.

"Jak sąd będzie miał rozstrzygnąć np. sprawę Jana Tomasza Grossa, który będzie twierdził, że prowadzi działalność naukową, kiedy przeciwnicy twierdzą, że jest on paszkwilantem. Sąd tego nie rozstrzygnie. Tym bardziej będzie miał problem z rozstrzygnięciem, co jest działaniem artystycznym. Łączenie sprawy odpowiedzialności za Holokaust z relacjami polsko-izraelskimi to pomysł godny pożałowania" - wyjaśnił.