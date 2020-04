Ustawa antyaborcyjna. Ojciec Tadeusz Rydzyk krytycznie o działaniach PiS

Projekt ustawy zaostrzającej prawo aborcyjne w Polsce trafił do komisji sejmowej. Stało się to m.in. dzięki głosom posłów Zjednoczonej Prawicy. Decyzję rządzących krytykuje ojciec Tadeusz Rydzyk.

Tadeusz Rydzyk wypowiadał się na antenie własnego medium, Telewizji Trwam. Redemptorysta uważa, że Zjednoczona Prawica nie chce przegłosować projektu ustawy, która zaostrzyłaby prawo aborcyjne w Polsce.

- Poważnie wątpię, czy tak zwana prawica chce pchnąć naprzód projekt lepiej chroniący ludzkie życie. […] Jeśli chcieliby to zrobić, to zrobiliby to już dawno - podkreślił zakonnik.

Ustawa antyaborcyjna. Tadeusz Rydzyk krytycznie o rządzie Zjednoczonej Prawicy

Przypomnijmy, że od złożenia projektu obywatelskiego "Zatrzymaj aborcję" minęło ponad pół roku. Przez ten czas projekt przeleżał w Sejmie, a nie można już było tego odwlekać w czasie.

Rydzyk nie ma żadnych wątpliwości. Wprost mówi o swoich wątpliwościach co do intencji i działań rządu Zjednoczonej Prawicy. - Odnoszę wrażenie, że nie ma takiej woli generalnie. Tak to widzę, tak odbieram. I bardzo wielu tak to odbiera - zaznaczył.

Ustawa antyaborcyjna. Tadeusz Rydzyk: Pan Bóg upomina się o bezbronnych

Tadeusz Rydzyk dodał, że "Pan Bóg upomina się, zwłaszcza o tych najbardziej bezbronnych, o tych, którzy nie potrafią się bronić czy to będą dzieci, czy starsi". Podkreślił przy tym, że "z Bogiem nie można pogrywać". - Bóg błogosławi tym, którzy są razem z Nim - tłumaczył.

Redemptorysta podkreślił, że temat obrony życia i rodziny, powinny podejmować także telewizja publiczna. - Czy ona jest prorodzinna? Czy ona wychowuje do miłości prawdziwej, do rodziny, czy to jest tylko hedonizm? - pytał Tadeusz Rydzyk.

Pod ustawą "Zatrzymaj aborcję" podpisało się ponad milion Polek i Polaków. Projekt ustawy zakłada wykreślenie z tzw. kompromisu aborcyjnego przesłankę, która do tej pory pozwalała m.in. na wykonanie aborcji w przypadku stwierdzenia prawdopodobieństwa poważnego upośledzenia płodu, lub stanu, który zagraża jego życiu.

Projekt trafił do komisji sejmowej, która będzie sprawdzała jego zasadność i zgodność z prawem.