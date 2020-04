WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Projekt antyaborcyjny trafi do komisji. Joanna Mucha: Kaczyński lubi grać prawami kobiet - Jarosław Kaczyński będzie mógł grać ustawą i prawami kobiet. On lubi mieć takie projekty na stole - oceniła decyzję Sejmu o odesłaniu obywatelskiego... Transkrypcja: Wiele hałasu o nic nie chodzi mi o Mam na myśli ustawy między innymi ustawa aborcyjna została skierowana do dalszych prac w komisji która jest bardzo często zamrażarką sejmową i dlatego pytam czy to jest Wiele hałasu o nic i właściwie duże zamieszanie chwila ulotna i na jakiś czas kończyny z tematem Nie to nie jest zakończenie tematu to jest Jarosław Kaczyński który daje sobie możliwość opcje żeby w jedną drugą stronę pójść można zakładać optymistycznie że rzeczywiście to będzie zamrażarka i rzeczywiście będzie tak że że ta ustawa już z tej z tej z zamrażarki jako misyjnej nie wyj ale też taka opcja dla Jarosława Kaczyńskiego żeby grać tą ustawą żeby grać się prawami kobiet jest czymś co on po prostu lubi lubi mieć na stole więc się było dzisiaj spodziewać można było ze strony PiSu oczekiwać tego że przyłączy się do naszych wniosków o odrzucenie W pierwszym czytaniu tych projektów bo to są projekty po prostu barbarzyńskie nie tylko Zresztą ten bo bo tam była cała Cała lista tego typu barbarzyńskich na projektów No ale nie zdobyli się na to Jarosław Kaczyński woli mieć opcję który nie będzie grał pani Bożena Sałek Elżbieta Witek tłumaczy że terminy goniły i tylko dlatego te ustawy wracają teraz ale słusznie No dobrze Cieszę się że stać było przedstawicielka napisu 1 jako wyjątkowa sytuacja na to żeby postępować zgodnie z mi żeby postępować zgodnie z prawem zgodnie z ustawami ale mieli przecież bardzo prostu opcje odrzucić te ustawy W pierwszym czytaniu wniosek o odrzucenie został przez nas złożony był głosowane niestety nie uzyskało w sytuacji ze strony pis-u i związku z tym ustawy poszły do komisji ale z jednej strony Mówi pani że to jest taka osoba którą Jarosław Kaczyński lub Ale z drugiej strony jak oglądałem wczoraj obrady sejmu to miałam wrażenie że dla wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości to jest bardzo niewygodna ustawa i chcieliby jak najszybciej mieć ten temat z głowy no bo też widzieli Co wokół tego z drugiej strony dla wielu innych polityków pis-u to jest jakby na tyle wygodne ustawa i na tyle jakby oni się Podpisują pod tą ustawą że przecież słychać było głosy tych ludzi którzy chcieli procedować ją natychmiast procedować natychmiast przyjść do procedowania do drugiego czytania na sali sejmowej nie sejmowej ten wczorajszy dzień był bardzo specyficzny bo my Głosowaliśmy chyba 4 chyba 4 projekty które naprawdę pokazują że to są dwie rację że to są dwa światy bo nie da się pogodzić takiego projektu jak zmuszanie kobiet do urodzenia dziecka czy płodu który który jest śmiertelnie chory czy bardzo chory to tego typu zachowanie w krajach w krajach do których aspirujemy gdzie jest nadzieję jest uważany za tortura wobec kobiet nie da się usprawiedliwić czegoś takiego jak jak zabieranie dzieci na na polowania to jest To jest jakieś bestialstwo wobec tych dzieci nie da się usprawiedliwić próby karania za edukację seksualną No to jest naprawdę to są naprawdę propozycje innego świata z innej cywilizacji i wczorajszy dzień mógł dać szansę pis-owi na to żeby opowiedział się jednoznacznie po stronie jednej z tych cyfr ale oni tego nie zrobili nie skorzystali z tej szansy oni wyraźnie opowiedzieli się po stronie cywilizacji w której kobieta jest gorsza w której nie mamy praw naszych związanych chociażby seksualnością gdzie dzieci nie mogą się uczyć nie mogą uzyskiwać wiedzy na temat własnej seksualności i obrony przed przemocą seksualna pedofilią i tak dalej i tak dalej to są naprawdę rzeczy dla mnie absolutnie nie niewyobrażalne No ja uważam że my jesteśmy w innej cywilizacji