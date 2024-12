Ustalenia śledczych po wypadku na Targówku. Są zarzuty dla kierowcy

Do wypadku doszło w niedzielę po godz. 7 przy ulicy Janowieckiej w Warszawie. Tuż przed skrzyżowaniem z ul. Swojską jadący z dużą prędkością volkswagen Passat na łuku jezdni wypadł z drogi, a następnie ściął dwa znaki drogowe i uderzył w filar podtrzymujący rurę ciepłowniczą .

Jak ustaliła Wirtualna Polska, poszkodowany mężczyzna trafił na blok operacyjny. Po południu zaś (około godz. 16) policjanci zatrzymali dwie osoby. To 30-letni mężczyzna i 18-letnia dziewczyna .

Mężczyzna, to kierowca samochodu volkswagen. W chwili zatrzymania miał ponad dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. - 18-latka trafiła do szpitala z urazem głowy. Potwierdziliśmy, że brała udział w tym zdarzeniu. We wtorek została przesłuchana i zwolniona przez policję - mówi WP kom. Paulina Onyszko