"Usłyszała, że jest dzieckiem szatana". Matka Hani idzie do mediów, szkoła zaprzecza

Dziewczynkę, która nie przystąpiła do pierwszej komunii świętej spotkały nieprzyjemności w szkole, a jej mama straciła klientów. - To, co zrobiła nauczycielka było przyzwoleniem na poniżenie córki. Usłyszała od rówieśników, że jest dzieckiem szatana - mówi rozżalona matka dziewczynki.