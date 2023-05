"Skończyło się na wymiotach". Kontrowersje wokół egzaminu do pierwszej komunii świętej

Egzamin do pierwszej komunii świętej. Kontrowersje i emocje

Kontrowersje wokół egzaminu do pierwszej komunii świętej są widoczne również wśród rodziców. Niektórzy uważają, że odpytywanie małych dzieci jest niepotrzebne i powoduje zbyt duży stres. W liście do redakcji Onetu, jedna z matek opisuje drastyczne objawy stresu, jakie towarzyszyły jej córce w trakcie przygotowań do egzaminu. Przyznała, że "zaczęło się od podwyższonej temperatury w sobotę, a skończyło na wymiotach w niedzielę". Wskazuje również na "staroświecki" charakter tej praktyki i twierdzi, że szkodzi ona dzieciom.