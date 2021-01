USA. Zamieszki. Joe Biden wzywa Trumpa: zrób coś!

USA. Joe Biden o zamieszkach: to graniczy z buntem

Głos ws. zamieszek w USA zabrał Joe Biden. - Mówię do was wszystkich, którzy widzą to, co się dzieje na Kapitolu. Ja też to widzę. Dusza stolicy została złamana. Widzimy garstkę ekstermistów, którzy są oddani bezprawiu. To nie jest sprzeciw, to nieporządek. Graniczy z buntem i musi się skończyć. Teraz. - powiedział prezydent-elekt.