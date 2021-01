USA - olbrzymie zamieszki na Kapitolu w Waszyngtonie. W środę 6 stycznia na połączonych obradach zebrała się tam Izba Reprezentantów oraz Senat, by ogłosić oficjalne wyniki wyborów prezydenckich z listopada 2020 roku.

USA. Strzały na Kapitolu. Kobieta w "krytycznym stanie"

W trakcie starć doszło do strzelaniny. Jak informuje stacja NBC News - raniono kobietę. Na nagraniu opublikowanym przez stację telewizyjną widać, jak służby medyczne wiozą na noszach jedną z osób. Była reanimowana.

Wybory w USA. Witold Waszczykowski gorzko o współpracy z UE. Zeszło na Donalda Tuska

Świadkowie zdarzenia w rozmowie z dziennikarzami CNN poinformowali, że strzały padły w okolicy schodów wiodących do Kapitolu.

USA. Strzały na Kapitolu. Służby: jedna osoba postrzelona, są ranni

Na ten moment funkcjonariusze nie przekazali informacji dotyczących osoby, która postrzeliła kobietę. Nie ma też informacji o okolicznościach, w jakich doszło do postrzelenia.

Według źródeł stacji CNN rannych zostało też "wielu funkcjonariuszy". Co najmniej jeden z nich miał zostać przetransportowany do szpitala.

USA. Strzały na Kapitolu. Olbrzymie zamieszki po wiecu Donalda Trumpa

Do zamieszek na Kapitolu doszło 6 stycznia chwilę po wiecu zwolenników Donalda Trumpa . Urzędujący prezydent mówił tam o "skradzionych wyborach" i "hańbie". Wiec trwał w momencie, gdy Izba Reprezentantów i Senat rozpoczynały liczenie głosów elektorskich, by podać oficjalne wyniki wyborów prezydenckich z listopada 2020 roku.

Sytuacja na Kapitolu zaogniła się do tego stopnia, że zdecydowano o przerwaniu obrad. Część protestujących wdarła się do środka - weszli na salę obrad, a także do gabinetu Nency Pelosi - spiker Izby Reprezentantów USA. Służby informują o wybitych oknach oraz rękoczynach. Na kilku zdjęciach widać, jak funkcjonariusze muszą sięgać po broń.