USA Wstrzymało pomoc dla Ukrainy. "Na pewno Rosja czuje teraz 'krew'"

W ubiegłym tygodniu prezydent USA Donald Trump zawiesił na 90 dni wszystkie programy amerykańskiej pomocy zagranicznej w celu oceny ich zgodności z jego polityką zagraniczną. Następnie sekretarz stanu USA Marco Rubio ogłosił zamrożenie niemal wszystkich programów pomocy zagranicznej na co najmniej 90 dni. - Ta pomoc, którą zawieszono, nie jest kluczowa, bo tak naprawdę wojskowa pomoc nie jest zawieszona. Jest częściowo pomoc taka, która dotyczy ludności cywilnej - wyjaśnił w programie “Newsroom” WP ekspert ds. Bezpieczeństwa prof. Daniel Boćkowski. Gość programu dodał, że “rzeczywiście to uderzy w ludność cywilną, aczkolwiek ta pomoc przede wszystkim jest pokrywana ze środków Unii Europejskiej, jednak Ukraina potrzebuje każdych środków”. - Na pewno Rosja czuje teraz przysłowiową krew i zastanawia się, jak zagrać na Trumpa, żeby jak najbardziej skuteczne to było - stwierdził prof. Boćkowski.