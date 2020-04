WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze Donald Trump + 2 usakoronawirus w usa Klaudiusz Michalec 58 min. temu USA. "Władze przespały ten moment". Kolejny stan ma olbrzymi problem W Stanach Zjednoczonych bilans ofiar śmiertelnych COVID-19 przekroczył 23,5 tysiąca. Choć najgorsza sytuacja nadal jest w Nowym Jorku, to... Rozwiń o sytuacji w Stanach Zjednoczonych … Rozwiń Transkrypcja: o sytuacji w Stanach Zjednoczonych Porozmawiam z moim gościem a jest nim Paweł Włodarczyk które na co dzień pracuję w Waszyngtonie a mieszka dosłownie obok Waszyngtonu w Arlington Dzień dobry Pawle Pawle Powiedz mi czy Stany Zjednoczone mają pandemie za sobą czy jeszcze można powiedzieć że ta walka jest zwycięska i nie na pewno nie w wielu Stanach był już ten tak zwany pik czyli szczyt zachorowań szczyt hospitalizacji i szczyt śmierci i to jest dobra wiadomość tutaj dla wielu Amerykanów ale tak jak Stanów Zjednoczonych jako całości nie da się opisać przed pandemia nie da się jej opisać ich sytuacji która tutaj panuje w czasie pandemii bo Stany są bardzo dużym krajem i różnią się ze sobą poszczególne stany prawie wszystkich najgorzej jest w samym mieście nowy najwięcej jest hospitalizacji najwięcej jest osób zarażonych najwięcej jest niestety śmierci w Nowym Jorku ofiarami tych tego koronawirusa są ludzie zamieszkujący Bronx i Queens to są takie dwie dzielnice z których najwięcej ludzi znajduje się w szpitalach najwięcej ludzi choruje na na nananana koronawirus i to w dużej mierze są ludzie ubodzy to są albo latynosi albo afroamerykanie oczywiście nie można powiedzieć że umierają musi tylko afroamerykanie ale to jest bardzo dużo procent i to są ludzie których po prostu na codzień w takim życiu przed tragedią nie stać na taką halo wizyta u lekarza którzy mają ograniczony dostęp do służby zdrowia bez względu na to właśnie że oni nie mają pieniędzy z tego wynika tak duża liczba zachorowanie w Nowym Jorku czy to oznacza że w spały tą epidemie i ja jestem takiego zdania że władza Nowego Jorku i nie tylko z samego miasta ale ale całego stanu przez cały ten moment marca gubernator Nowego Jorku napisał taki list do list otwarty do prezydenta trumpa żeby on stanowi Nowy Jork do pomocy walki z handlem ją wysłał wojsko i wtedy jedna z nauczycielek z nowojorskich Szkół napisała żeby on raczej się swoją pracą i żeby pozamykał szkoły w Nowym Jorku No i tego nie zrobili to u nas już tutaj gdzie ja mieszkam mimo że nie było mowy o tak jeszcze od sytuacji to to już były szkoły pozamykane a on jeszcze tam nie zamknęli szkół i dużo później zamknęli restauracje dużo później zamknęli miasto to jest jeszcze Burmistrz Nowego Jorku de blasio mówi że nawet do nowojorczyków żeby żyć normalnie tak jak tak jak tak jak do tej pory że jakby nie ma powodów do paniki takie tak jakoś nie pojawiały na ten moment kiedy kiedy ten wirus po Nowym Jorku szalał można powiedzieć i podobna sytuacja nie była tylko w Nowym Jorku Podobnie było na Florydzie Gdzie jest tak zwany Spring Break To znaczy D na ferie dla dzieci i młodzieży w szkołach i na Florydzie podczas takiego Spring Break burmistrz gubernator Florydy mówił że wygląd żeby robić jakieś obostrzenia i były pootwierane naprawach tłumy ludzi dużo młodych ludzi chodziły Uprawiałeś transport grał w piłkę w siatkówkę biegały leżało Polały się no a teraz tam nie jest dobrze Floryda jest takim kolejnym epicentrum koronawirusa i po Nowym Jorku można powiedzieć że takie drugie miejsce w którym już nie z tego co zapowiadają ci je eksperci od rozwoju pandemii w Ameryce że tam będzie źle A jeśli chodzi o 11:00 No bo tak jak powiedziałeś że nie można porównywać się tego stanu Do całości tak naprawdę są stany które sobie w miarę z tym poradzimy chyba California jest takim przykładem gdzie tak zachorowanie stosunkowo mało California jest najlepszym przykładem bo tam mieszka ponad 50000000 ludzi burmistrz San Francisco zabroniła wychodzić udział w domu to znaczy można było tylko w takich sytuacjach wyjątkowych ale takich naprawdę wyjątkowych A tak po prostu wychodzić z domu to w Stanach tego nie wiem co to znaczy w Nowym Jorku teraz Oczywiście podczas tej pan daje mi takie rzeczy są ale wiele stanów w ogóle nie wprowadziło restrykcji takich że wychodzić na ulicę a w Kalifornii właśnie w San Francisco tak było to był to był pierwszy raz to powiedz coś takiego się wydarzyło w sama California właśnie najpierw zamknęła sklepy zamknęła a potem gubernator Kalifornii nawet wprowadził coś takiego że mieszkańcy Kalifornii przestali chodzić do pracy ale chętnie zaczęli biegać jeździć na rowerach po Błotach z na parkingi blisko plaży my mamy takich znajomych w Santa Monica rozmawialiśmy z nimi na te parkingi podjeżdżają mnóstwo samochodów ludzie wychodziliście na plażach w którym rozmawialiśmy mówili że ludzi na plażach jest więcej niż w sezonie poza sezonem Kiedy kiedy normalnie ludzie pracują a przyjeżdżam na urlopie i tak dalej to to to teraz tych ludzi na tych plażach pojawiło się więcej no więc gubernator Kalifornii zamkną parkingi Clash nie znam kajaki takich a zamknął parkingi żeby przyjechać na te na te plaże problem żeby przyjść to daleko to podobnie było tutaj u nas w Waszyngtonie kiedy jest taki duży ogród w okolicach monumentu jeffersona i tam jest Park nad jeziorem ogromny park w którym kwitną wiśnie to jest historia z początku ubiegłego wieku kiedy te drzewa zostały zasądzone No ale tak co roku właśnie na przełomie marca kwietnia kwit No i to się stało teraz w czasie paneli i niestety władze nie wpadły na pomysł żeby zamknąć Waszyngton i ludzie na tej kwitnące wiśnie zaczęły zacielić wchodzić zaczęły przychodzić na oglądanie tych mięśni podziwianie robienie sobie zdjęć dopiero jak wybuchła burza w telewizji tutaj telewizja ma ogromne znaczenie i więc jak w telewizji zostały zostały zdjęcia to się dzieje na mapę w tym parku czy w parku to policja zamknęła drogi dojazd do do parku można było sobie przyjść Park nie ale żeby do niego dojść to trzeba było dwie godziny spaceru więcej chętnych od razu chętnych liczba chętnych zmalała do minimum a potem w ogóle zamknęli tak Zamknięty Ten ten park przychodzić w ogóle wiesz właśnie o te obostrzeń ach Pawle A jak to jest w u was w Waszyngtonie czy tych obostrzeń jest wprowadzonych już sporo czy to jest u nas teraz w Polsce że nie możemy wychodzić do lasu nie możemy wychodzić się na zewnątrz czy takie takie zasady wprowadzono czy nie Nie tak naprawdę z tego co się dowiedzieć z tego co widać w telewizji to tak naprawdę takie pustki to są tylko w Nowym Jorku a ludzie nie wychodząc z domu siedzę w domu tak to tak jest w nas tutaj w domach bo po prostu sami z siebie uważają że to jest dla nich bezpieczniejsze wychodzą tylko do sklepu A jak już wychodzę do sklepu to zakładają maski jak są w sklepie w Stanach nie ma takiego ogóle generalnego rozporządzenia które wydał prezydent trzeba chodzić w maskach o się nad tym zastanawiam pytał ekspertów po poradę ale okazało się że że że nie ma takiego jednoznacznego zdania aktor i v ci ten który tam współpracuje z prezydentem prawdą o twierdzi że najważniejszy jest ten Social distortion zachowanie minimum dwóch metrów między ludźmi i zamknięte są różne sklepy takie które są w centrach dużych centrach handlowych sklepy z ubraniami z sklepy z jakimś tam sprzętem sportowym strefy takie na które Ludzie zazwyczaj chodzą i spędzają tam wolny czas zamkniętych jest wiele parków narodowych jest takie no duże ogłoszenie bo ludzie w Ameryce te parki narodowe traktują w ogóle wyjazdy do parków narodowych jest taka tutaj wielka tradycja i każdy wsiada w swój samochód jedzie do parku są pozamykane No i to jest taki duży ból dla biegu Amerykanów w tej całej sytuacji dziwne jestem można powiedzieć zachowanie Donalda trumpa On często zmienia tak naprawdę zdanie już się przyzwyczailiśmy do tego chodzi o prezydenta Stanów Zjednoczonych jak podchodzi teraz do walki z Korona wirusem czy rzeczywiście Angażuje się w tym walkę mimo tego że wielu komentatorów zarzuca mu i uważają że on przez to ten odpowiedni moment że gdybym mógł reagować jako prezydent mógł podjąć już pewne decyzje i pewne kroki mógł dać przykład różnym gubernatorem że nie jest dobrze że zacząć działać to on bagatelizował problem i cały czas mu jest to wypomina ny to ja uważam że dobre u niego jest to że on w momencie kiedy ogłoszono już panel jeszcze okazało się że jest pandemia w Stanach i że nie będzie to on przestał jakby przestał brać udział w biegach wyborczych teraz trwał w Ameryce kampanie wyborcze w listopadzie są wybory przestał zupełnie wyłączył się z kampanii przestał odwiedzać swoich wyborców w różnych miastach w różnych stanach i skupił się wyłącznie na Korona wirusie i na walce z nich są panem ją i na tym żeby Amerykanie jak Poradzili sobie z tym żeby wyszli jak najbardziej obronną ręką z tego wszystkiego co się tu dzieje i on codziennie od czasu wybuchu pandemii bez na to czy są święta czy ich nie ma organizuje konferencję prasową tej konferencji prasowej najpierw mały po pół godziny do godziny Teraz trwają nawet dwie godziny ale warto też wspomnieć o to że wprowadził też stan klęski tak na czym polega zaczął od tego że tak On oprócz tego że występuje to to nie jest tylko takie występowanie i opowiadanie mają podejmuje bardzo ważne Ameryki decyzji pierwszy i działaniem takim prawdziwym działaniem które tutaj trzeba odnotować to jest 13 marca prezentach wprowadził stan wyjątkowy w Polsce stan wyjątkowy oczywiście z czymś innym To raczej Chodziło o to że on mógł Dzięki wprowadzeniu tego stanu wyjątkowego uruchomić środki federalne na pomoc poszczególnych zdaną już się zmagać z panem to chodzi tylko o pieniądze nie chodziło o to żeby wyprowadzić wojsko na ulicę czy policję i zabronić ludziom chodzić do lasu czy do parku tylko chodziło o to żeby uruchomić pomoc najnowsza decyzja prezydenta trumpa to jest taki to jest to co było ten stan wyjątkowy z 13 marca tylko że to już jest taki Nazwijmy to poziom najwyższy takiego stanu wyjątkowego to już jest taki ogłoszenie prezydent Trump ogłosił oficjalny stan klęski i to ten dobra no zostało wprowadzone przez prezydenta Forda i od tamtej pory w Stanach Zjednoczonych taki stan klęski został użyty stany to trochę zostały 59 razy ale zawsze dotyczyło to poszczególnych stanów klęska była była na różnymi różnymi i to były poszczególne stany to dotyczy to pierwszy raz w historii to dotyczy wszystkich amerykańskich stanów wygląda to od to wygląda tak że wszyscy gubernatorzy amerykańscy przysłali do rządu federalnego do prezydenta prośbę o pomoc chodzi o pomoc finansową oczywiście żeby nie da do używać ich wewnętrznych budżetów żeby w Kalifornii budżet Alabamy budżet Nowego Jorku budżet Florydy budżet Północnej Dakoty Południowej Karoliny i tak dalej i tak dalej żeby te wszystkie budżety nie były na na na na na ruszyć to Oni wystąpili o pomoc do prezydenta żeby rząd federalny pomóc kim finansowej żeby pokrył koszty związane właśnie z walką z pan prezydent Trump wszystkie te prośby zaakceptował i teraz ta pomoc właśnie Żądam stanowym gubernatorem potrzebuję stanem będzie udzielona przez rząd federalny i to jest właśnie najnowsza najnowsza decyzja prezydenta trumpa takie inne spojrzenie No właśnie tą prośbę jak ty to zaakceptowanie prośby poszczególnych wszystkich gubernatorów Dziękuję bardzo za wszystkie informacje a moim państwa gościem był Paweł Włodarczyk Dziękuję bardzo dziękuję