USA. Ujawniono zredagowany raport Muellera

Amerykański Departament Sprawiedliwości ujawnił w czwartek opracowaną wersję raportu specprokuratora Roberta Muellera. Dokument dotyczy możliwego rosyjskiego wpływu na kampanię prezydencką w 2016 roku w Stanach Zjednoczonych.

Co wiemy?

Jak wcześniej informowano, specjalny prokurator nie odnalazł żadnych dowodów na spisek między kampanią Donalda Trumpa a Kremlem. Padają jednak pewne obserwacje, które mogą wskazywać na potencjalne utrudnianie pracy wymiaru sprawiedliwości - co może być powodem do impeachmentu (odwołania) prezydenta USA z urzędu.

- W poniższym raporcie nie stwierdza się, że prezydent popełnił przestępstwo. Jednak równocześnie to go nie oczysza z winy - czytamy we fragmencie.