USA ujawniają plan Rosji. "Mamy informacje"

USA reaguje na działania Chin. "Nie zgodzimy się na to"

- Nie ma powodu, by doszło do tego sfabrykowanego kryzysu (...) Chińczycy używają wizyty spiker Pelosi jako pretekstu, by podwyższyć stawkę i spróbować ustalić nowe status quo, nową normalność - powiedział Kirby podczas konferencji prasowej. - Moim przesłaniem, przychodząc tu, jest, że nie zgodzimy się na to - dodał. Zaznaczył, że USA są przygotowane do odpowiedzi na chińskie działania, "nie tylko za pomocą środków wojskowych".