Jeszcze większe wyzwanie niż Rosja? "Nadejdzie czas, kiedy Chiny nas przetestują"

"Patrzcie na Tajwan. Nie dlatego, że w tym tygodniu może tam wybuchnąć wojna. Nie, tak daleko sprawy jeszcze nie zaszły. Partia komunistyczna nie czuje się jeszcze gotowa do wojny. Jeszcze nie. To, co widzimy, jest demonstracją siły chińskiej partii komunistycznej, która czuje się upokorzona przez Nancy Pelosi" – zaznacza komentator dodając, że nie jest to pierwszy przypadek odpalenia przez Chiny rakiety na wodach terytorialnych Tajwanu.