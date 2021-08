USA. Testy albo szczepienia nauczycieli. "To jedyny sposób"

- Uważamy, że jest to właściwe rozwiązanie i trwały sposób na to, by nasze szkoły pozostały otwarte - uzasadniał gubernator stanu Gavin Newsom cytowany przez amerykańską gazetę. - Postanowienie ma na celu przekonanie rodziców, że w całym stanie szkoły, w tym także prywatne, robią wszystko, co w ich mocy, aby dzieci były bezpieczne i zdrowe.