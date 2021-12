USA szykuje się do ataku Rosji na Ukrainę. Chcą pomagać partyzantom

O tym, że to działania partyzanckie mogą okazać się kluczowe w ewentualnym starciu z Rosją mówił w wywiadzie dla "New York Times" dowódca ukraińskich wojsk obecnych w Donbasie generał Ołeksandr Pawluk. Jego zdaniem, jeśli Zachód nie wspomoże militarnie Ukrainy, to konieczne będzie uciekanie się do działań podziemnych.