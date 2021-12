Szczyt Trójkąta Lubelskiego. Duda: Trzeba robić wszystko, aby zapobiec atakowi Rosji na Ukrainę

Szczyt Trójkąta Lubelskiego z udziałem Andrzeja Dudy i prezydenta Ukrainy

Prezydenci mieli także omówić kwestię propozycji dotyczących tzw. gwarancji bezpieczeństwa, których Moskwa domaga się od Zachodu. Zgodnie z jednym jej punktów: "Stany Zjednoczone Ameryki zobowiązują się do wykluczenia dalszego rozszerzania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na kierunku wschodnim i do odmowy przyjęcia do Sojuszu państw należących wcześniej do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich".