Ukraina. Prezydent Duda spotkał się Wołodymrem Zełenskim

Koronawirus w Polsce. Paweł Mucha o stanie zdrowia Andrzeja Dudy

- Cieszę się, że mimo tego, że cały czas walczymy z pandemią koronawirusa, jednak pan prezydent to zaproszenie podtrzymał. My ze swojej strony uczyniliśmy wszystko, żeby ze strony polskiej delegacji było jak najbezpieczniej - mówił w Kijowie Andrzej Duda.

- Wydaje mi się, że jest to także i ważny sygnał dla światowej dyplomacji, że mimo tego, że jest koronawirus, można. Jednak dyplomacja prowadzona przez internet to nie jest to samo, co bezpośrednie kontakty międzynarodowe - dodał prezydent.