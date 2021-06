USA. Raport wywiadu o UFO. 144 niewyjaśnione przypadki.

Dokument został opublikowany na mocy decyzji Kongresu USA, którą zobowiązał służby do publikacji raportu do końca czerwca tego roku. Miało to związek ze wzmożonym zainteresowaniem UFO po publikacji przez "New York Times", a później przez Pentagon, filmów przedstawiających obiekty poruszające się w sposób niedostępny przy użyciu znanych technologii sposób.